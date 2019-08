L'ex azzurro Chiarugi: "Napoli collaudato, che difesa! Milik? Non sono convinto della cessione..."

Luciano Chiarugi, ex attaccante del Napoli, ha analizzato la situazione del club azzurro ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Squadra collaudata con una difesa fortissima come quella dell'Inter. Non sono convinto sull'eventuale cessione di Milik. E' un giocatore da Napoli, vede la porta e potrebbe fare comodissimo. Se arriva Icardi? E' una bella battaglia per l'argentino. James? Quei tre davanti sono forti e non so dove lo collocherei. Il Napoli comunque può fare un grandissimo campionato. Mi piace anche Ounas. Si è parlato molto di Pèpè e con lui il Napoli poteva fare cose eccezionali ma le cifre sono esorbitanti".