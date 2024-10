L'ex azzurro Dezi: “Che rammarico non aver mai indossato la maglia del Napoli”

vedi letture

Jacopo Dezi, calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Jacopo Dezi, ex azzurro prodotto del settore giovanile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Roberto D’Aversa è una gran persona, ho avuto la fortuna di averlo per tre anni a Parma in cui vincemmo un campionato di B. E’ molto preparato, è bravo a lavorare sulle partite ed ha uno staff di tutto rispetto che studia molto gli avversari. E’ un bravissimo allenatore secondo me. E’ bravo anche nel gestire il gruppo, è bravo a tirar fuori il meglio da ogni giocatore e crea compattezza.

Empoli? Quando si pensa all’Empoli mi viene in mente la parola ‘famiglia’. Il presidente ha reso l’Empoli una delle prime squadre d’Italia a lanciare giovani in A, ti lasciano crescere in serenità per poi trarne dei benefici. Sono bravi alla ricerca dei giovani e gli va dato un gran merito.

Napoli? Un mio grande rammarico è quello di non aver mai indossato la maglia azzurra, mi sarebbe piaciuto esordire con la maglia del Napoli. L’ho sfidato due volte in A da avversario, anche col Venezia ho giocato al Maradona e va bene così. Il Napoli di Conte mi piace molto, Conte è un allenatore che riesce a dare quel qualcosa in più alla squadra che allena. Ha riportato il Napoli nelle posizioni più alte, ma è difficile dire come finirà il campionato.

Io e Allan molto amici? Sì, è vero. Ci siam voluti bene sin da subito, poi negli anni ci siamo continuati a sentire, sono andato in Brasile al suo matrimonio e l’ho visto giocare con la maglia verdeoro. Siamo costantemente in contatto”.