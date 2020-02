L'ex azzurro Esposito: "Gattuso ha dato sicurezza alla squadra. Barça? Mi aspetto Callejon in campo"

Massimiliano Esposito, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto in onda su Radio Onda Sport: "Napoli-Brescia? Ho visto un Napoli in ripresa e in salute. Si vede già da qualche settimana la mano di Gattuso. Ha dato più sicurezza e tranquillità alla squadra, si è preso il lusso di far riposare Callejon, per ritrovarlo al meglio nella partita di martedì contro il Barcellona.

Napoli-Barcellona? Mi aspetto di vedere in campo Callejon, credo sia un giocatore molto intelligente e indispensabile per la squadra. Riesce a mantenere la calma e la lucidità in ogni circostanza, non sempre centra la porta, ma nel gioco credo si senta la sua mancanza quando sta a riposo, anche se Politano se l'è cavata bene nella partita contro il Brescia. Il fattore psicologico sarà comunque importante, Manolas ha detto: “Sono umani anche loro”. Ha ragione, non bisogna scendere in campo demotivati e spaventati. Poi, il Napoli, avrà il dodicesimo calciatore, il pubblico. Essendo la partita al San Paolo, i tifosi giocheranno un ruolo fondamentale e sapranno sostenere gli azzurri nel migliore dei modi come sempre hanno fatto