L'ex azzurro Ferrario: "Il Napoli non può dire addio allo Scudetto, ma se la distanza aumenta..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Moreno Ferrario, ex calciatore del Napoli, commentando la debacle degli azzurri contro il Cagliari: “Anche io dopo la gara ho pensato a quel mio autogol perché il Napoli la partita l’ha fatta, ma ha trovato di fronte una squadra solida. Da ex calciatore dico che quando la palla non entra e la gara si volge al termine io penso soprattutto a non perdere.

Il Napoli non può dire adesso addio allo scudetto, ma è chiaro che quando la distanza aumenta, poi devi sperare sempre che chi è davanti perde dei punti. Il Napoli non ha l’obbligo di vincere lo scudetto, ma essendoci poco equilibrio quando una squadra scappa, poi non la prendi più”.