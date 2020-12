L'ex azzurro Mora: "Napoli col dente avvelenato a Roma, con l'Inter bene anche in dieci"

Nicola Mora, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi ovviamente sui temi di casa azzurra: "Il Napoli domani ha bisogno di una prestazione d'orgoglio dopo quanto successo a Milano, con l'Inter anche in dieci ha fatto un'ottima prestazione. Mi aspetto un Napoli con dente avvelenato che andrà a Roma a fare una grande partita. Il Napoli ha una rosa di primissimo ordine come qualità e quantità".