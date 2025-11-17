L'ex azzurro Sergio: "Conte ha usato quelle parole per uno scopo preciso"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Sergio, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli, Udinese e Lazio. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Il Napoli stabilisce il record europeo con ben 17 infortuni muscolari: di chi è la colpa?

"Conte ed il suo staff sono all'altezza di trovare rimedi ai troppi infortuni muscolari causati anche da qualche loro errore. Quando ci sono così tanti infortuni muscolari, qualche errore c'è sempre. Champions, campionato, Coppa Italia: giochi ogni tre giorni, hai poco tempo per allenarti, i carichi sono elevati. E poi il Napoli ha tanti nazionali, e molti rientrano stanchi o già acciaccati. Il calcio di oggi è molto più impegnativo: il giocatore non è una macchina. Se ci sono così tanti infortuni, significa che qualcosa si sta sbagliando. Però lo staff di Conte è preparato, troveranno sicuramente rimedi".

Le dichiarazioni pubbliche di Conte contro la squadra sono state parte di una strategia per mettere i giocatori con le spalle al muro?

"A mio avviso sì. Io la vedo come una provocazione motivazionale. A volte devi toccare punti delicati per risvegliare l'ambiente. È sempre meglio parlarne nello spogliatoio, certo, ma Conte è diretto: vuole stimolare tutti, squadra e ambiente, a parlare di meno e correre di più. Io la leggo così. È una spinta per far venire fuori il carattere della squadra".