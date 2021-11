L'ex azzurro Sergio su Di Lorenzo: "Ha raggiunto mentalità e personalità da campione"

L'ex calciatore del Napoli Raffaele Sergio è interevenuto ai microfoni di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: "Ghoulam può tornare ad una forma di un tempo? Non è facile ammirare di nuovo quel giocatore che abbiamo visto prima di quei tremendi infortuni, ci vuole tempo e tanta pazienza. Il recupero psicologico è molto difficile, ma mi auguro che recuperi perché è un giocatore importante e possa riprendersi del tutto.

Di Lorenzo? E’ un giocatore che ha trovato una stabilità importante e il giusto equilibrio. Vive con grande passionalità in una piazza importante, ha ormai raggiunto quella mentalità e personalità per essere un campione.

Mertens? La cosa importante è che si è fatto trovare pronto in un momento importante e dopo l’assenza di Osimhen che è fondamentale per il Napoli. Ha dimostrato di essere una validissima alternativa, se si può chiamare così. Il Napoli ha una rosa omogenea e spero che possa lottare per il titolo fino alla fine".