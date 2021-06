L'ex Baiano sicuro: "Spalletti con questa rosa può già lottare per lo scudetto"

Intervistato ieri su TMW Radio, l'ex attaccante Francesco Baiano ha parlato delle prospettive del Napoli con Spalletti: "Se rimane con questa rosa può lottare pure per il campionato. La qualità dell'allenatore non la dico io, basta vedere il curriculum: è tra i migliori in Italia e non solo. Se proprio devo mettere un punto interrogativo è nel fatto che sia allenatore che presidente hanno caratteri molto forti: speriamo per il Napoli che vada tutto liscio".