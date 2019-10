L'ex bianconero Orlando critico: "Il Napoli non sta dimostrando continuità"

Così parla a TMW Massimo Orlando, ex di Juve, Fiorentina e Milan, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: "Il Napoli sta faticando, negli ultimi tempi non l'ho visto bene. Gli azzurri stanno trovando delle difficoltà. Hanno perso dei punti in casa con il Cagiari mentre a Torino ci sta di pareggiare. Il Napoli non sta dimostrando continuità poi magari fa la grande partita come contro il Liverpool. Ancelotti non è contento dei suoi ragazzi, sta facendo tanto turnover. La squadra partenopea è partita ai nastri di partenza come una delle principali favorite alla vittoria del campionato in quanto ha fatto un buon mercato senza cedere nessuno, forse questo turnover così massiccio poteva essere risparmiato ma Ancelotti sa come gestire al meglio il gruppo. L'esclusione di Insigne forse ha creato qualche malumore all'interno dello spogliatoio ma il Napoli ha l'obbligo di rialzarsi subito".