L'ex Carnevale: "Con il Lukaku di 5 anni fa, il Napoli avrebbe già vinto lo scudetto"

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Oggi sono un direttore sportivo a tutti gli effetti, ho passato l’esame e preso il patentino a Coverciano. In altri tempi conoscendo Conte avrebbe già sbottato invece lo vedo molto sicuro di se stesso ed il Napoli se la giocherà fino alla fine, qualche infortunio di troppo ha bloccato il suo percorso. Se gli azzurri avessero avuto il Lukaku di 5 anni fa avrebbe già vinto lo scudetto, Romelu mi assomiglia molto, tiene la palla, fa la sponda. Però adesso non ci aspettiamo che fa 20/25 gol, l’età purtroppo conta per tutti, qualche sprint in meno lo fa, ma è sempre un giocatore determinante".

