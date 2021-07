L'ex Caruso: "Spalletti è concentrato al massimo, sa che a Napoli può rilanciarsi"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Caruso, ex difensore del Napoli: "Al di là della linea difensiva è il saper difendere di tutta la squadra che può portare dei risultati importanti. Spalletti è concentrato al massimo perché sa che facendo bene a Napoli si rilancerebbe alla grande.

La Coppia Koulibaly-Manolas? Avere due centrali velocissimi come Koulibaly e Manolas ti permettere di difendere alti. Però uno dei due dovrebbe comandare la linea difensiva, al Napoli negli scorsi anni è mancato quel giocatore di lettura.

Cessione di Koulibaly? Oltre al Psg non c’è nessuno che può spendere certe cifre. Oggi parliamo di un altro calcio, è un momento difficile in tutti i campi e non credo più che ci siano quei parametri che c’erano prima. Il Napoli deve andare sulle certezze che ha in casa. Spalletti si augura di avere tutti presto a disposizione. Il tecnico azzurro spera che il miglior mercato sia in casa, non vendendo i prezzi pregiati.

Insigne cosa fara? E’ difficile, immagino che voglia fare il salto di categoria come leader chiedendo un contratto importante, il Napoli vuole risparmiare, è un po’ il gioco delle parti”.