L'ex Chelsea Cudicini svela: "Bakayoko al Milan? Potrebbe anche restare a Londra"

Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea e oggi responsabile dei giocatori ceduti in prestito, ha parlato a Sky Sport delle tanti voci di mercato sull'asse Milano-Londra, che vedono coinvolti alcuni giocatori dei londinesi: "Potrebbe essere un gran bel mercato tra Milan e Chelsea! Un po' tutti puntano a spendere il meno possibile. Bakayoko? Conosce l'ambiente. Sponda Chelsea potrebbe far parte dei 4-5 centrocampisti a disposizione di Tuchel"