L’ex CSKA Ponomarev: “Diveev non è da Napoli! È una trovata degli agenti per alzare il prezzo"

Vladimir Ponomarev, ex giocatore del CSKA Mosca e dell’Unione Sovietica, ai microfoni di Sport Express ha commentato le indiscrezioni che danno il Napoli interessato a Igor Diveev: “Questa è un'altra trovata degli agenti per alzare il prezzo. Diveev non è un giocatore di livello tale da giocare in Europa. Recentemente ha avuto un infortunio, non è ancora maturato e non è titolare fisso nel CSKA. Non ha velocità e qualità esplosive. Non potrà giocare in Europa finché non sarà diventato più forte, non sarà maturato. Sono tutte sciocchezze".