L'ex dg Marino: "De Bruyne non si discute, ma mi faccio una domanda"

vedi letture

Pierpaolo Marino ha parlato durante la trasmissione Il Bello del Calcio a Televomero dopo il posticipo di ieri sera del Maradona: “Napoli-Pisa è stata una gara di sofferenza, simile alle gare dello scorso anno. Non si è visto un netto dominio, ho visto un Napoli lezioso e macchinoso. Direi Spinazzola batte Pisa 3 a 2, direi in latino ‘Omnia tirus Semper gol’, tutti i tiri con Semper son gol ed il portiere ci ha dato una mano. E’ un Napoli da rivedere”. Poi ha proseguito: “Se vedo il Napoli di Firenze e quelle di stasera vedo due squadre diverse ma la sfida di Manchester ha influito e non si può dire di no. Ha influito anche dal punto di vista mentale, specialmente per la sconfitta. Mi conforta che ho visto tutte le gare di questo turno ed anche Juve e Inter hanno evidenziato problemi. Invece ho visto un Milan stellare ad Udine.

Spinazzola? Ne parlo dallo scorso anno, lui fa cose da grande giocatore e con grande tecnica individuale. Si è parlato molto dell’assist di Modric ad Udine ed è lo stesso assist che ha fatto ad Hojlund a Firenze. Io credo che sia sottovalutato, stasera non dico che l’ha vinta lui da solo ma quasi. Semper portiere inadeguato per la serie A.

De Bruyne? Il problema è che lui è un grandissimo giocatore e non si discute, ma se deve condizionare il Napoli che deve giocare a 5 a centrocampo, poi bisogna vedere anche perchè mi chiedo perchè deve giocare 95-96 minuti, lui e McTominay”.