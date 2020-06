L'ex Dossena: "Il San Paolo è il 12esimo uomo, per l'Inter potrà essere un vantaggio"

Andrea Dossena, ex difensore del Napoli, ha parlato a FcInter 1908: “Il lungo stop sarà determinante, è la prima partita e non è mai successo che con un lungo stop la prima partita sia da dentro o fuori. Abbiamo visto con la Bundesliga che con le prime partite il ritmo è stato abbastanza blando. Essendo una partita da dentro o fuori, chi ha lavorato meglio in queste settimane è un po’ più avvantaggiato. Conoscendo un po’ il lavoro di Conte sicuramente ci sarà andato giù pesante. Mentre il Napoli dalla sua ha il risultato dell’andata e comunque le partite da dentro o fuori al San Paolo non sono mai facili portarle a casa. Mi aspetto una bella partita”.

Chi credi che si giochi una fetta più importante della stagione in questi 90 minuti tra le due?

“Al Napoli gli è rimasto quello, l’Inter potrebbe andare avanti in Europa League. In campionato la vedo abbastanza difficile, andare a recuperare due squadre è molto più complicato. La vittoria della Coppa Italia per l’Inter raddrizzerebbe l’annata se non dovesse arrivare lo scudetto, anche se il lavoro di Conte è stato ottimo. Al primo anno aver cambiato così tanto il volto all’Inter significa tanto”.

Lato Napoli, quanto influirà la mancanza di pubblico?

“Sicuramente Gattuso ha fatto un ottimo lavoro. Il San Paolo quando ti deve dare una mano è il dodicesimo uomo in campo. È un’arma in più per l’Inter e un neo per il Napoli".