L'ex Facci: "Può non piacere, ma Allegri è un vincente e ADL non sbaglia mai allenatore"

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Mauro Facci parla del Napoli, del calciomercato, del prossimo campionato e dell'arrivo di Allegri sulla panchina azzurra.

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Mauro Facci, ex calciatore del Napoli: "Protti era un grande uomo e una persona eccezionale. Ho condiviso con lui l'avventura Livorno quindi sono molto triste per questa notizia. È stato un calvario per lui, un anno molto difficile. Ieri gli ho scritto, non ho ricevuto risposta e stamattina ho avuto notizia della sua scomparsa, una grande perdita umana.

Allegri è una garanzia, un vincente. Può non piacere a qualcuno, ma è una garanzia e De Laurentiis ha fatto una scelta importante come lo è stato Conte. Le sue intuizioni hanno sempre avuto ottimi risultati e sarà così anche stavolta.

L'anno prossimo credo che sarà una lotta tra Napoli e Inter, ma potrebbe inserirsi anche la Juve se farà mercato. Napoli e Inter partono col vantaggio della rosa che già hanno, la Juventus cercherà di recuperare quel gap e anche il Milan credo che cercherà di dar fastidio a queste due".