Ct Scozia su McTominay: "A Napoli ha trovato un allenatore che ha creduto in lui, lo ha reso giocatore chiave"

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Clarke elogia McTominay: al Napoli ha trovato fiducia e continuità.

Steve Clarke, ct della Scozia, ha parlato di Scott McTominay nel corso di un'intervista concessa a The Telegraph in vista della sfida della nazionale scozzese contro il Marocco ai Mondiali 2026: "La gente pensa che la sua storia sia incredibile, ma è solo un altro esempio di come si comportano i critici sui social media. Ha giocato al Manchester United e ogni allenatore che è arrivato lo ha sempre schierato titolare. A volte non partiva titolare. Capitava che entrasse dalla panchina, ma era sempre coinvolto e giocava sempre dei minuti.

Forse se avesse avuto lo stesso sostegno e la stessa approvazione da parte dei leoni da tastiera sui social media al Manchester United, sarebbe ancora lì e un giocatore chiave per loro. McTominay è un ottimo esempio di come un calciatore professionista dovrebbe comportarsi e di come dovrebbe prendersi cura di sé. Credo che ciò di cui avesse veramente bisogno e che abbia trovato al Napoli sia un allenatore che si fida di lui e lo fa giocare ogni settimana. Lo ha reso uno dei giocatori chiave della squadra, come lo è con la Scozia”.