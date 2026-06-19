Gila-Napoli, si lavora per l’accordo totale! La Lazio ha aperto alla cessione
Il Napoli continua a spingere per Mario Gila, considerato il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il difensore spagnolo è il profilo preferito da Massimiliano Allegri, che lo ritiene ideale per guidare la nuova linea difensiva azzurra. Per questo motivo - riferisce Sky - la dirigenza partenopea sta concentrando i propri sforzi sulla definizione dell'intesa economica con il calciatore, passaggio ritenuto fondamentale prima di avviare la trattativa ufficiale con la Lazio.
La Lazio apre alla cessione di Gila
Dopo aver raggiunto un'intesa di massima con l'entourage del difensore, il Napoli potrà concentrarsi sul confronto con il club biancoceleste per trovare l'accordo definitivo. Nelle ultime ore, infatti, dalla Lazio sarebbero arrivati segnali di apertura alla cessione del classe 2000, un elemento che potrebbe favorire il buon esito della trattativa. Resta da trovare la quadra sull'aspetto economico tra le società.
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