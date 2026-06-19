Si avvicina l'ufficialità di Allegri! Mediaset: firma nel weekend, i dettagli del contratto

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Il matrimonio tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri è ormai alle battute finali.

Il matrimonio tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri è ormai alle battute finali. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in particolare dal giornalista Orazio Accomando con un post sui propri canali social, il tecnico livornese sarebbe pronto a legarsi al club azzurro con un accordo di lunga durata.

Allegri, contratto triennale col Napoli

La firma è attesa nel corso del weekend e sancirà ufficialmente l'inizio della nuova era tecnica voluta da Aurelio De Laurentiis dopo la separazione da Antonio Conte. Per Allegri sarebbe pronto un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2029, a testimonianza della volontà del Napoli di avviare un progetto pluriennale.