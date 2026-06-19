Lozano, l'intermediario: "Lo offrii a 3mln e il Napoli rifiutò, poi lo prese a 50 anni dopo..."

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A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente ed esperto di calcio messicano: "Ricordate quando offrii Lozano al Napoli a 3 milioni? Non lo prese, ma poi spese 45 milioni più 5 di commissione. Bisogna individuare i giovani di prospettiva come Roberto Alvarado e Brian Gutierrez e vanno presi ora, non quando maturano e costano tanto.

Alvarado ce l'ho sul taccuino da qualche anno, ma non ho mai pensato di offrirlo al Napoli perchè il calcio italiano è miope. Ho proposto l'estate scorsa Kevin Kelsy, ora non ho più il mandato, ma era più forte di Lucca e valeva 10 milioni ma non è stato preso nonostante sia fortissimo. Questo perché i soldi devono girare e si fermano non nei club che poi reinvestono. Gutierrez è messicano, attualmente lo prendi ancora ad una cifra sotto i 10 milioni, se poi nelle prossime gare segna, il valore aumenta. I messicani pure se sono forti non hanno una valutazione elevata".