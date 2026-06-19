Monti: "Con Allegri Hojlund può fare più di 15 gol per una ragione tattica"

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Gianluca Monti si sofferma sul nuovo decreto sport, ma anche sul Napoli, su Rasmus Hojlund, su David Neres e non soltanto.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Gianluca Monti, giornalista de Il Mattino: "Chi deve fare il salto di maturità? Rasmus Hojlund deve fare il definitivo salto di maturità. Con Conte abbiamo visto la sua capacità di far alzare la squadra, ma con un allenatore che valorizza l'attacco alla profondità può avere più di 15 gol nei piedi per puntare allo Scudetto. Si può parlare di Neres, di Vergara, ma mi aspetto anche la consacrazione di Hojlund. Neres? Lo storico di calciatori parla. Quando sta bene ha dimostrato di essere un calciatore importante. Neres è uno dei calciatori da cui deve ripartire. Non può fare tutte le partite, ma 2/3 si. Vergara può fare anche la mezzala. O anche nel ruolo di Politano.

Il nuovo decreto sport? La riforma Zola era votata alla creazione dei propri settori giovanili di calciatori che sarebbero diventati professionisti dei club di Lega Pro che rappresentano una fucina di talenti del calcio italiano. Un modo per evitare che squadre di C andassero a prendere calciatori stranieri non formati nel calcio italiano o giocatori in prestito. La copertura economica doveva arrivare dall'1% della mutualità dalla legge Melandri, ma il Governo l'ha spostato con un colpo di mano alla Serie A Femminile. Il movimento femminile si è un po' arenato, perché i costi sono insostenibili. La riforma va a toccare nella tasca tanti club di Serie C che volevano costruire un proprio vivaio di livello. Il calcio italiano avrebbe avuto più bisogno di giovani, che un movimento di calcio femminile che riguarda solo. L'aspetto culturale non puoi cambiarlo in pochi anni. Bisogna creare una sostenibilità che con il professionismo è diventata una chimera, perché i costi sono elevati. Servono le strutture ad hoc. Si vedono poi immagini di tribune vuote e questo non aiuta. Non c'è una Lega calcio e questo comporta una difficoltà. Igor Protti? Ero uno di quei ragazzi… Lo ricordo a Livorno con Cristiano Lucarelli o al Bari. Ha dato un grande esempio. E lui attraverso i social ha alzato il livello".