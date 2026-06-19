Lukaku strizza l'occhio ad Allegri: l'indizio nelle parole del legale
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, il futuro di Romelu Lukaku sarà deciso soltanto dopo la conclusione del Mondiale negli Stati Uniti. L'attaccante belga è legato al Napoli da un altro anno di contratto e, come spiegato dal suo legale Sebastien Ledure: «Lui ha un contratto per un'altra stagione: gli piace vivere e giocare a Napoli». Il buon impatto al Mondiale ha incuriosito anche Allegri e il legale di Lukaku ha dato la sensazione di strizzare l'occhio al nuovo allenatore del Napoli.
Calciomercato Napoli, futuro Lukaku è un rebus
Repubblica sottolinea che il centravanti conserva ancora grandi ambizioni e che la scorsa stagione non ha rispecchiato pienamente le aspettative che aveva maturato, soprattutto per quanto riguarda il percorso europeo insieme a Kevin De Bruyne. Ora, però, la priorità è guardare avanti e valutare con calma il prossimo passo della carriera.
Resta comunque un elemento da considerare: Lukaku percepisce l'ingaggio più elevato della rosa e non è un segreto che Aurelio De Laurentiis stia lavorando a una riduzione del monte stipendi. Per questo motivo, nonostante la porta del Napoli non sia ancora chiusa, il futuro del belga rimane tutto da definire
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