Lukaku strizza l'occhio ad Allegri: l'indizio nelle parole del legale

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Il futuro di Romelu Lukaku sarà deciso soltanto dopo la conclusione del Mondiale

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, il futuro di Romelu Lukaku sarà deciso soltanto dopo la conclusione del Mondiale negli Stati Uniti. L'attaccante belga è legato al Napoli da un altro anno di contratto e, come spiegato dal suo legale Sebastien Ledure: «Lui ha un contratto per un'altra stagione: gli piace vivere e giocare a Napoli». Il buon impatto al Mondiale ha incuriosito anche Allegri e il legale di Lukaku ha dato la sensazione di strizzare l'occhio al nuovo allenatore del Napoli.

Calciomercato Napoli, futuro Lukaku è un rebus

Repubblica sottolinea che il centravanti conserva ancora grandi ambizioni e che la scorsa stagione non ha rispecchiato pienamente le aspettative che aveva maturato, soprattutto per quanto riguarda il percorso europeo insieme a Kevin De Bruyne. Ora, però, la priorità è guardare avanti e valutare con calma il prossimo passo della carriera.

Resta comunque un elemento da considerare: Lukaku percepisce l'ingaggio più elevato della rosa e non è un segreto che Aurelio De Laurentiis stia lavorando a una riduzione del monte stipendi. Per questo motivo, nonostante la porta del Napoli non sia ancora chiusa, il futuro del belga rimane tutto da definire