Proposto Norton-Cuffy, ma il Napoli è freddo! Pedullà: “Al Genoa piace Cajuste”

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Il Napoli continua a lavorare sul mercato concentrando le proprie attenzioni su Mario Gila. Intanto proseguono i dialoghi con il Genoa

Il Napoli continua a pianificare le prossime mosse di mercato, ma al momento le priorità della dirigenza sono ben definite. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, oltre due settimane fa il Genoa aveva proposto agli azzurri il terzino Brooke Norton-Cuffy, senza però trovare un reale approfondimento da parte del club partenopeo. Nelle ultime ore il nome dell'esterno è stato nuovamente proposto, anche grazie agli ottimi rapporti tra le due società, ma il Napoli non sembra intenzionato a investire in questo momento su un terzino destro. Restano comunque monitorati i profili di Khalaili e Dodô, mentre tutte le energie sono concentrate sulla trattativa per Mario Gila, nonostante la resistenza della Lazio. Il club azzurro continua a fare affidamento anche sulla volontà del difensore spagnolo di trasferirsi a Napoli.

I dialoghi con il Genoa e la novità Cajuste

I contatti tra Napoli e Genoa, però, proseguono su altri fronti. Secondo Pedullà, le due società stanno ancora discutendo dello scambio che coinvolgerebbe Nosa Obaretin e Seydou Fini. Nelle ultime ore sarebbe emersa anche una novità: il club rossoblù avrebbe manifestato interesse per Jens Cajuste, centrocampista destinato a rientrare al Napoli dopo il prestito all'Ipswich Town. Sullo svedese, tuttavia, ci sono anche altre proposte provenienti dall'estero.