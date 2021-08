L'ex Fontana: “Meret-Ospina? La priorità del portiere è far finire azione avversaria. Su Insigne…”

Alberto Fontana, ex portiere anche del Napoli, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: “Meret o Ospina? Mi piacciono i portieri determinati nelle palle alte, ultimamente credo che si stia esasperando far partire l’azione con il portiere. La priorità di un portiere è far finire l’azione avversaria. Guardate Donnarumma: ti fa sembrare la porta piccolissima ed è difficilissimo fargli gol. Insigne? Credo ce è un tipo di giocatore che può andare ovunque. Si può adattare a tutte le squadre e chiunque vorrebbe un giocatore come lui”.