L’ex Francini: "Maradona era straordinario, è come se avessi perso un fratello"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giovanni Francini, ex calciatore: "Primo Scudetto? Io non c'ero, avendo vissuto il secondo posso però immaginare che sia stata una cosa incredibile. Vincere qua a Napoli penso che sia una cosa che non esiste da altre parti. Diego era una persona straordinaria, è come se avessi perso un fratello. Questa è una piccola cosa per ricordarlo".