L'ex Gabbiadini: "Spero sempre nella convocazione in Nazionale"

Manolo Gabbiadini, migliore in campo nella vittoria del derby da parte della Sampdoria contro il Genoa, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato dei propri obiettivi personali: "Prima di tutto voglio stare bene e giocare con continuità. La Nazionale? Passa tutto attraverso il rendimento. Negli ultimi anni non sono andato bene ed è giusto che non venissi convocato, ma io in una chiamata ci spero sempre e farò di tutto con la Samp per meritarla".