L’ex Giacchetta ricorda: “Che privilegio aver giocato nel Napoli di Maradona“

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese ed ex calciatore anche del Napoli, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio.

Da calciatore hai giocato nel Napoli di Maradona

"Sì, io ho avuto questo grande privilegio di vestire la maglia del Napoli, in quegli anni. Su Maradona... beh, parliamo del miglior giocatore della storia di questo sport. Ho avuto la fortuna di segnare all'esordio in Serie A, contro l'Atalanta: 1-0 al 92'. Ancora, per Napoli, mi identificano come 'Giacchetta, quello che ha segnato all'esordio' e la cosa mi riempie di soddisfazione".