L'ex Giordano: "Assenze importanti se vanno via anche Koulibaly e Mertens dopo Insigne"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli: “La situazione di Mertens? Se dovesse arrivare qui a Roma garantirei io per lui, lo dico sempre. È integro nonostante abbia 35 anni. Mi auguro che possa rimanere a Napoli perché è un valore aggiunto all’interno dello spogliatoio. È un campione vero! Andando via anche Insigne si andrebbe a togliere un altro pezzo di quello che è stato il Napoli negli ultimi anni. Non ce lo vedo proprio con la maglia della Roma. Mertens è amato dalla folla, se entrambi fanno un passo in avanti si può trovare l’accordo. Prossima stagione? Non so quali siano le idee di De Laurentiis, certo se va via anche Koulibaly insieme a Mertens ed Insigne sarebbe una grande perdita anche a livello tattico. Ci potrebbero essere anche degli acquisti importanti, ricordiamo chi arrivò quando andò via Cavani. Se mi aspetto che Spalletti incida sul mercato? Non lo so, si parla sempre di questo. Io penso che al mondo ce ne sono 4/5 che possono determinare un mercato, tra questi ci sono Ancelotti, Klopp, Guardiola e Mourinho. Gli altri devono essere aziendalisti. Spalletti sarà al pari di altri allenatori perché la storia ci insegna questo, ha allenato tutti con buoni risultati. La differenza la fanno sempre i grandi calciatori”.