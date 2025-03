L'ex Giordano: "Lukaku giocatore completo. Conte? La sua forza è saper fare gruppo"

vedi letture

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Lukaku è un giocatore bravo e completo. Ho un debole da sempre per Conte sa creare gruppo e spogliatoio e queste cose fanno la differenza, il Milan quest’anno ha una squadra fortissima ma non ha un gruppo ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Ai tempi del primo scudetto noi eravamo un bellissimo gruppo anche con le nostre mogli ci frequentavamo e poi i risultati si sono visti anche sul campo. Poi ovviamente c’era Diego che rendeva tutto più facile”.