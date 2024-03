L’ex Jacomuzzi: “Un solo risultato: bisogna andare a Milano per vincere senza fare tattica”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Carlo Jacomuzzi, ex ds del Napoli, ha parlato di Inter-Napoli.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Carlo Jacomuzzi, ex ds del Napoli, ha parlato di Inter-Napoli: “Purtroppo è una partita decisiva solo per il Napoli, l’Inter sta navigando in cima classifica con una grande distacco sulle inseguitrici. Il Napoli deve andare a San Siro a vincere, senza fare tattica. Se Osimhen, come credo, sarà recuperato, ha tutta la squadra a disposizione. C’è un ambiente positivo nonostante l’eliminazione dalla Champions da parte del Barcellona.

Bisogna giocare e vincere senza pensare ai numeri e ai sistemi di gioco. Bisogna avere quello spirito giusto di guardare avanti senza tornare sugli errori commessi. Credo che questo è l’atteggiamento positivo che sta giù avendo Calzona”.