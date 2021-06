L'ex Juve Ogbonna polemico: "Volevo andare agli Europei, ci sono rimasto male"

"Per me è stato un anno positivo, il nostro traguardo era la salvezza e siamo riusciti ad agguantare l'Europa League". Parole e pensieri di Angelo Ogbonna, difensore italiano in forza al West Ham. "Sono rimasto amareggiato per la mancata convocazione, non posso nasconderlo, ma sono molto contento per il percorso della nostra Nazionale, l'approccio alle partite è totalmente differente rispetto agli altri anni. Nel mio caso, credo ci sia stata poca meritocrazia ma l'allenatore avrà avuto i suoi motivi per fare delle scelte del genere. Ma è la mia analisi, non è una critica al ct. Però dopo un'annata del genere...".