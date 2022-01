L'ex Lacrimini: "Mertens va tenuto, non è giovane ma in campo dice ancora la sua"

Luca Lacrimini, ex terzino del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Club Napoli All News', in onda su Teleclub Italia: “Il Napoli non ha problemi in attacco. Mertens lo terrei assolutamente, scenderei sicuramente a compromessi. Non è giovanissimo ma in campo dice sempre la sua, è il goleador della storia del club. Scudetto? Se il Napoli vince lo scontro diretto la classifica si accorcia e se ne vedranno delle belle. Passa tutto da Napoli-Inter".