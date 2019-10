L'ex Magoni elogia Fabian: "Ha grande tecnica, è un giocatore molto forte"

Oscar Magoni ex centrocampista del Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Elmas è un giocatore con delle grandi qualità. Ha un percorso ancora lungo da fare. Ha il futuro dalla sua parte.



Fabian? E' cresciuto molto, si è inserito alla grande nel centrocampo del Napoli con tanta tecnica e forza, è davvero un giocatore molto molto forte



Duttilità dei centrocampisti del Napoli? I giocatori moderni sanno fare tante cose, sanno adattarsi in tutti i tipi di moduli.



Scudetto? E' ancora molto lunga. Il Napol si trova in una situazione delicata dovendo fare la corsa su due squadre come Inter e Juve. Gli azzurri non possono perdere altri punti".