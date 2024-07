L’ex Marino fa il nome: “Sarà lui il prossimo attaccante del Napoli”

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Pierpaolo Marino, ex direttore del Napoli: “Siamo tutti commissari tecnici e selezionatori in queste situazioni. Quello che possiamo dire è che abbiamo visto un’Italia indecente, vergognosa, e quando si vede uno spettacolo indecoroso come quello dell’Italia, le responsabilità partono dall’allenatore e dalla sbagliata preparazione atletica. Al di là delle analisi tattiche, ho visto una squadra che non aveva intensità, velocità ed era piantata sulle gambe. Mi è parsa una squadra alle prime amichevoli pre-campionato, non una squadra che dovrebbe essere presentata in piena forma fisica a un campionato europeo".

Su Buongiorno: “Mi piace tantissimo come giocatore e doveva essere presentato all’Europeo visto il campionato di gran livello che ha giocato”.

Sul sostituto di Osimhen: “Sono convinto che Lukaku sarà il prossimo attaccante del Napoli”.

Su Kvara: “Il mercato non è ancora effettivamente iniziato, sarà una telenovela importante quella sul caso Kvara. Dipende tutto da Conte, che ha la capacità di convincere, e dalla volontà del giocatore".

Sul centrocampo del Napoli: “Non posso dare consigli ad Antonio Conte, commenterò più avanti in veste da tifoso e da ex dirigente del Napoli”.

Su Spinazzola: “L’ho portato io all’Atalanta anni fa, lo conosco molto bene. Quando l’ho portato era un trequartista e poi è diventato un uomo di fascia. Secondo me è un giocatore che è mancato nella rosa dei convocati in nazionale. Quando ha giocato nella Roma ha giocato molto bene!”.