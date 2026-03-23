Sabatini a sorpresa: "Scelgo Chivu rispetto a Conte e Allegri: ecco perché..."

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Sabatini preferisce Chivu ad Allegri, Conte e Gasperini: personalità, pragmatismo e lavoro a Parma convincono l'ex dirigente

Il dirigente sportivo Walter Sabatini, intervenuto ai microfon di Sky Sport, ha parlato dei temi attuali sulla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sul momento dell'Inter: squadra troppo stanca?

"Non credo alla stanchezza nelle squadre, credo a qualche flessione psicologica collettiva. La stanchezza non può essere un motivo per non vincere le partite. C'è stata una flessione collettiva e non dimentichiamoci l'assenza di Lautaro che è un leader tecnico e carismatico. È un giocatore che conta e conta molto".

Da dirigente chi scegli tra Allegri, Chivu, Conte e Gasperini?

"Chivu. Perché? Perché ho seguito il suo lavoro a Parma e ha fatto un grande lavoro. Ha personalità e idee chiare. È un pragmatico, non va in giro a proporre il calcio dei sogni. Fa quel che deve fare un allenatore. Ha empatia col gruppo, una carriera importante da calciatore ed è pronto a confrontarsi con lo spogliatoio con il giusto equilibrio".

Spalletti è in difficoltà:

"A mio avviso la sta facendo la differenza. Vedere giocare oggi la Juventus è un bel vedere, giocano un gran calcio. Non riescono a chiudere le partite e questo è un problema ma vederla giocare è piacevole, molto piacevole. Come era piacevole veder giocare il suo Napoli. Ha colmato un gap tecnico-tattico importantissimo nel giro di un mese".