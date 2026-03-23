Montervino perplesso: "Se si vince è merito di Conte, ma se si gioca male è colpa di altri?"

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Montervino: solo Conte tiene vivo il sogno Scudetto, ma la qualità di gioco resta insufficiente. Domanda: il Napoli poteva avere più punti quest'anno?

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto l'ex calciatore azzurro ed oggi opinionista Francesco Montervino per parlare dei temi in casa Napoli dopo la vittoria contro il Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni: "Vedrai che saranno contenti del doppio play nonostante abbiano fatto una partita non all'altezza. Detto questo, io credo che se oggi il Napoli ha l'1% di speranza di poter ancora pensare a qualcosa di serio, è perché c'è Antonio Conte sulla panchina: io questo lo sottolineo. Però, attenzione, è fuori discussione che la qualità che si sta esprimendo è una qualità che non è importante, anche al rientro di alcuni giocatori. Non è una qualità che ti permette di dire stiamo arrivando.

Se la colpa è di Conte? Te lo faccio capire proprio semplicemente: non è che se si vince il merito è di Conte e se si perde o si gioca male il demerito è degli altri. Io credo che ci sianno delle responsabilità importanti. La domanda che voglio fare: il Napoli poteva avere più punti quest'anno? Perché ci sono state queste difficoltà?".