Varriale: "Critiche eccessive al Napoli: match a Cagliari tra i più difficili rimasti"

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Varriale: Napoli convincente a Cagliari, critiche eccessive. Il problema Scudetto è solo dell'Inter: campanelli d'allarme ad Appiano Gentile

Il giornalista Enrico Varriale, intervenuto a Tele A nel corso di A Tutto Napoli, ha commentato la prestazione del Napoli a Cagliari e la corsa Scudetto con l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ero molto preoccupato per la partita di Cagliari, la ritenevo la seconda più difficile per il Napoli nelle nove che mancavano, dopo quella con il Como e ovviamente lo scontro diretto con il Milan che sfugge a ogni pronostico. Avevo paura del Cagliari perché sul suo terreno è temibile e perché gioca con il baricentro basso ma aggressiva, ti mette in difficoltà. Il Napoli ha avuto il grande merito di sbloccarla subito e poi di controllarla, ho letto delle critiche eccessive: l'estetica in questo momento passa in secondo piano. E in più il Napoli non ha rischiato nulla.

Per certi versi è stata simile alla partita dell'Inter, che pure ha sbloccato subito il risultato a Firenze, ma il Napoli ha concesso forse mezza occasione e neanche. Poi, sul discorso Inter resto sempre dell'idea che il problema non è del Napoli e nemmeno del Milan, è solo dell'Inter. Se l'Inter continua a perdere terreno e soprattutto fiducia in se stessa, allora si può riaprire il discorso. Sette punti sono sempre tanti a otto giornate dal termine. L'unica cosa che si è vista a Firenze, sarà per motivi psicologici o fisici, è che l'Inter non è in salute: ci può stare quando perdi con il Milan o pareggi con l'Atalanta, ma quando pareggi con la Fiorentina avendo rischiato di perdere... qualche campanello d'allarme si è acceso ad Appiano Gentile".