L’ex Mascara: "Mi ritrovo in un giocatore del Napoli di Conte"

"Vivevo il calcio come divertimento". Parla così Giuseppe Mascara, ex attaccante che ha giocato con Catania, Perugia, Palermo, Genoa, Salernitana, Avellino, Napoli, Novara, Siracusa, Pescara e Al Nassr, oltre alla Battipagliese. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha spiegato perché oggi non esistono più i calciatori come lui: "Io sapevo che se mi fossi divertito io, si sarebbero divertiti i tifosi della mia squadra, anche se sulla fascia dovevo correre per gli equilibri tattici".

Adesso invece non è più così: "Siamo passati dal calcio degli uno contro uno al calcio dei 'dai e vai', dei triangoli. Oggi mi ritrovo un po' in Politano del Napoli e in Berardi del Sassuolo. Mi piace Soule della Roma e spero che Pafundi (il talentino dell'Udinese, ndr) ce la faccia a emergere. Mi incanta Dybala e fine. Nel complesso, vedo tante squadre giocare come alla PlayStation. Il problema è alla radice, nelle scuole calcio formano dei giocatori robotizzati, si privilegiano i più robusti e le giocate sono preordinate".