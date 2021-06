L'ex Mora: "Serve un terzino vero, una certezza. C'è un solo nome da fare"

Nicola Mora, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Terzino sinistro? Serve una certezza, da troppi anni c'è una grossa falla per i tanti infortuni di Ghoulam. Mario Rui, che è un buon giocatore, non può fare la differenza per tutta la stagione in una squadra che fa le coppe. Io andrei su Emerson che è in Nazionale, conosce già il campionato e ha l'età giusta per crescere ancora".