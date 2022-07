L’ex Mora: “Vice Osimhen? Punterei su Simeone, ha grande potenziale realizzativo”

"Per sostituire Osimhen avrei il piacere di vedere una punta con caratteristiche più o meno simili al nigeriano, per non cambiare la fisionomia della squadra".

Nicola Mora, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Di Lorenzo è un ragazzo che è arrivato in sordina, ma chi l’aveva seguito all’Empoli aveva già visto che aveva caratteristiche importanti. Da quando è arrivato a Napoli ha giocato quasi sempre, proprio quando è mancato la squadra è venuta meno nei risultati e proprio sul più bello. Le sue parole e sulla sua volontà di essere il capitano del futuro fanno piacere a tutti i tifosi del Napoli. Giudizio sul mercato del Napoli? E’ un mercato strano, si era tutti in vendita e il rinnovamento era preventivato. Il Napoli però deve ripartire da Di Lorenzo, Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Fino a questo momento ha messo dentro giocatori di prospettiva e grandissima qualità, il mercato potrà essere molto positivo a meno che arrivi il rinnovo di Koulibaly che è la guida della fase difensiva. Sono stati puntellati i ruoli dove c’era carenza, il Napoli è competitivo e fare meglio di quest’anno sarà molto difficile ma se rimane concentrato fino alla fine può ripetersi. Tra l’altro oltre ad un ottimo campionato il Napoli, rispetto all’anno scorso ha anche la Champions, ci terrà a ben figurare anche in questa competizione. Sostituto di Osimhen? Per sostituire Osimhen avrei il piacere di vedere una punta con caratteristiche più o meno simili al nigeriano, per non cambiare la fisionomia della squadra. In quel ruolo mi piacerebbe molto Simeone, che ha un grande potenziale realizzativo”.