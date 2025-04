L'ex Pagotto: "Spero che il Cagliari non riscatti Caprile, è un portiere quasi perfetto"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il preparatore dei portieri Angelo Pagotto: “Differenza tra Meret e Scuffet? Quest’ultimo nasce come un portiere moderno, reattivo e bravo coi piedi, ha qualche centimetro in meno a Meret, ma per il resto si somigliano, sono ben costruiti entrambi, d’altronde vengono dalla stessa scuola, Meret forse ha un’esperienza più grande, per il fatto di aver giocato di più, che nel percorso di un portiere è un aspetto da non sottovalutare. Sì forse Scuffet sarà un portiere un po’ pià bravo coi piedi, ma stiamo parlando comunque di inezie“.

“Meret tra i primi 5 in Serie A? Sicuramente, quelli bravi bravi non stanno dimostrando il livello anticipato. Maignan e Sommer sono due esempi, ma in sintesi il livello è molto alto“.

“Scuffet al posto di Caprile? Per me non è stata un’operazione fatta benissimo. Si poteva fare un diritto di riscatto a favore del Napoli, spero che il Cagliari non attivi la clausola di Caprile. Molto spavaldo, alto ma bravo coi piedi, per me è quasi perfetto. Per me è il futuro del Napoli, Scuffet è un buon secondo, se la gioca, ma certi valori escono fuori. Qualcosa caratterialmente gli manca, visto che ha giocato comunque a certi livelli per anni“.