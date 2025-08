L'ex Pasino: "Ho un debole per Raspadori, vorrei rimanesse", poi fa il nome del sostituto

L'ex attaccante del Napoli, Ruben Pasino, ha rilasciato una intervista a Radio Punto Zero per parlare di alcuni temi caldi in casa azzurra: "Di Lorenzo? Questo ragazzo sta dimostrando una serietà come pochi. Tolta la parentesi post Scudetto, se valutiamo tutto il suo percorso, è sempre stato determinante ed importantissimo. Inutile commentare le amichevoli, lo abbiamo visto anche l’anno scorso, la squadra è carica di lavoro che Conte fa ogni estate. I risultati nelle amichevoli adesso contano poco, le gambe sono piene di tossine e non è facile.

E’ importante non avere infortuni. Il Napoli è una squadra strutturata, basta guardare Lukaku. Non è proprio un mingherlino e tutti quanti hanno bisogno di giorni per smaltire questo lavoro. Chiesa e Lookman? Sono due grandi calciatori, Chiesa per l’Italia è stato una perdita enorme. Ha avuto tanti infortuni che hanno minato la sua continuità. Lookman sposta gli equilibri e giustamente l’Atalanta si fa pagare tanto. Sono entrambi ottimi calciatori, ma uno è integro e l’altro no. Se mi chiedi tra i due, prenderei Lookman, anche se ho grande stima per Chiesa. Raspadori? Ho un debole per lui, vorrei che non se ne andasse. Ha delle sirene importanti spagnole che possono garantirgli più continuità. Ha fatto tanto, ha vinto due Scudetti, però se Lookman prendesse il posto di Raspadori sarebbe buono e non penso che i tifosi contesterebbero. Dispiace per Raspadori, che sicuramente è molto amato dalla piazza napoletana".