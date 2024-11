L'ex Pazienza: “McTominay simile ad Hamsik, ma c’è una differenza con lo slovacco”

Michele Pazienza, allenatore ed ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Michele Pazienza, allenatore ed ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La scelta finale su Lobotka andrà fatta solo negli ultimi giorni prima della gara per valutare a pieno qual è la condizione fisica. Bisognerà capire quando il calciatore rientrerà e come starà e se starà bene Conte non ci penserà due volte a lanciarlo dal 1′. Il Napoli quando affronta squadre che concedono pochi spazi deve avere un giro palla velocissimo per trovarli quegli spazi.

McTominay come Hamsik? Due giocatori intelligentissimi tatticamente, tecnicamente validi soprattutto nel primo controllo che gli dà il vantaggio di vedere la giocata in avanti. La capacità di orientarsi verso la porta avversaria gli fa fare la differenza, forse McTominay ha più gamba rispetto ad Hamsik che però legava in maniera straordinaria centrocampo ed attacco. Il nostro centrocampo a Napoli era composto da me e Gargano, c’era poca qualità, ma avendo Hamsik ne guadagnavamo un sacco”.