L'ex portiere azzurro Bandoni: "Meret ha tutto per scalare gerarchie in Nazionale"

Claudio Bandoni, ex portiere azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Meret è un portiere strepitoso. La vittoria del Napoli è meritata, sicuramente, ma nel primo tempo ho visto un grandissimo Meret. Mi è piaciuto tantissimo, è uno degli artefici della vittoria. Donnarumma merita il posto in Nazionale, ma Meret ha tutti i numeri per scalare le gerarchie".