L'ex portiere azzurro Pagotto: "Caprile poteva fare il titolare al Napoli..."

A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Angelo Pagotto, allenatore ed ex portiere di Napoli e Milan. Di seguito, un estratto dell'intervista: "Marianucci? Tecnicamente è un giocatore valido, ci può stare tranquillamente. Poi, certo, bisogna vedere come si adatta alla nuova squadra e al nuovo ambiente. Dipende molto anche dal carattere: Napoli è una piazza molto espansiva, e bisogna saperla affrontare e gestire. Mini crisi Inter? No, non parlerei di crisi. I campionati sono lunghi, le partite sono tante. Io credo che l’Inter abbia la forza per uscire bene da questa situazione. Faranno una grande Champions League e se la giocheranno fino alla fine con il Napoli. Tutti vorrebbero fare il triplete, ma è difficilissimo. L’ha fatto solo Mourinho in Italia negli ultimi vent’anni, ci sarà un motivo. Le competizioni sono tante e ogni partita è dura. Ma l’Inter è lì, si gioca il campionato, è arrivata in semifinale di Coppa Italia e in semifinale di Champions: più di così è difficile chiedere.”

A proposito di campionato: se oggi dovesse puntare su una squadra per lo scudetto, sceglierebbe Napoli o Inter? “In questo momento psicologicamente sta meglio il Napoli. Ha anche un leggero vantaggio nel calendario, e deve sfruttarlo. Se tutto va come deve andare, potrebbero addirittura giocarsi lo scudetto nello scontro diretto a San Siro. A quel punto sarebbe un bel vantaggio per l’Inter, ma tutto dipende da come ci arrivano.”

Elia Caprile, di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Cagliari, sta disputando una grande stagione. Lei lo riporterebbe a Napoli? “Sì, l’ho sempre detto. Per me potrebbe fare il titolare nel Napoli, non vedo motivi per cui non debba tornare. Però c’è quella clausola a favore del Cagliari, e se loro si salvano penso che la eserciteranno. Sta bene lì, ha un allenatore che crede in lui. Quindi o il Cagliari non si salva, o il Napoli dovrà convincerli a lasciarlo andare, anche perché resta da chiarire la questione Meret, che sarà libero a fine stagione, almeno fino ad ora. Già oggi, per la Bosman, potrebbe firmare con un altro club. Il futuro di Meret dipenderà tutto da Conte. Bisognerà vedere se resterà o meno sulla panchina del Napoli. Se resta, potrebbe decidere di tenere due portieri forti e farli partire alla pari dal ritiro. Dipenderà da lui.”

Quindi Conte resterà al Napoli la prossima stagione? “Ha un contratto e vanno rispettati, ma nelle ultime dichiarazioni mi è sembrato un po’ titubante. Non dico che voglia andarsene, le sue stoccate sono un messaggio al presidente per costruire una rosa più completa. Vedremo. Anch’io sono curioso di capire come finirà. Prima speriamo che il Napoli vinca il campionato, poi si vedrà.”