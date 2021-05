L'ex prep. atletico: "Cavani miglior atleta che ho incontrato? Faccio un altro nome"

“Roma è la piazza ideale per Sarri. Se fosse tornato a Napoli, non avrebbe avuto gli stimoli giusti per lavorare al meglio. Li avrà, invece, nella Capitale dove troverà una squadra da ristrutturare”. L’ha detto ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli. “E’ facile dire che il miglior atleta che ho incontrato a Napoli è stato Edinson Cavani. Però vorrei menzionare anche Marek Hamsik. Lo slovacco è l’atleta ideale. Per spiegargli a dovere il lavoro basta parlargli soltanto una volta. Sono così anche Koulibaly, Ghoulam e Insigne. Lorenzo sta continuando a fare la differenza a Napoli”.