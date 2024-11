L'ex Roma Tempestilli: "Grandi speranze in Ranieri! Lukaku? I gol li fa sempre..."

vedi letture

Antonio Tempestilli, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In questo periodo a Roma non è mancato nulla, ora ci auguriamo che con l’arrivo di Ranieri si possa risollevare questa squadra. In questo momento ci sarà da pazientare, Ranieri dovrà capire quali sono i calciatori che possono dargli il meglio.

Lukaku? Un giudizio non posso darlo perchè non lo vedo costantemente. Lukaku è stato un giocatore alterno l’anno scorso, dovuto anche dalla situazione che si è venuta a creare con la squadra. Non so come stia adesso, mi pare che abbia qualche difficoltà ma poi qualche goal lo fa sempre. Ritengo però che possa essere un attaccante importante per qualsiasi squadra”.