L'ex Saurini: "Fiero dei miei ragazzi che andranno a Dimaro con Spalletti"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giampaolo Saurini, ex tecnico della Primavera del Napoli: “Mi è piaciuto lo spirito dell’Italia contro la Spagna, con i denti la Nazionale è riuscita a conquistare la finale nella gara più difficile degli Europei.

Chiesa? E’ un giocatore importantissimo come lo sono stati tutti gli altri giovani che ha fatto giocare Mancini come Locatelli e Pessina. Il ct è stato bravo a coinvolgere tutti i giocatori. E’ normale che guardiamo sempre a Lorenzo Insigne perché siamo molto affezionati a lui, ma l’Italia ha dimostrato di avere tanti grandi giocatori.

Tutino resterà a Salerno? Sono fiero che tanti ragazzi che avevo sotto la mia gestione andranno in ritiro con Spalletti a Dimaro. Il mio desiderio è che Tutino e gli altri possano rimanere nella rosa del Napoli, ma è chiaro che se bisogna continuare un percorso di crescita alla Salernitana, ben venga.

Contini? Come tutti i giovani deve dimostrare il suo valore magari prima in prestito da qualche parte per poi tornare al Napoli. Non dimentichiamoci anche di Gaetano, un altro ragazzo che potrebbe esplodere da un momento all’altro. Sono ragazzi che meritano di arrivare e la chance per potersi consacrare.

Gaetano potrebbe essere utile a Spalletti? Gianluca ha qualità innate di rifinitura, dovrebbe maturare nella conclusione, ma è così giovane che da un momento all’altro può esplodere”.