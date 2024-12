L'ex Savini: “Vi racconto le emozioni contro il Genoa nel 2007! Conte? Vero colpo di mercato”

L’ex giocatore del Napoli ed ora allenatore Mirko Savini ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Kiss Kiss Napoli

L’ex giocatore del Napoli ed ora allenatore Mirko Savini ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Kiss Kiss Napoli. Savini era in campo in quel Genoa-Napoli 0-0 del 2007 che regalò la promozione in Serie A sia agli azzurri che alla squadra del Grifone. Ma conosce soprattutto benissimo l’ambiente Napoli ed anche Giacomo Raspadori, che ha allenato nella sua esperienza da allenatore quando era vice di Bucchi al Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:

Sabato si troveranno di fronte Genoa e Napoli a Marassi, una sfida che porta subito alla mente quella del 2007 dove tu eri in campo, dove entrambe si guadagnarono la promozione in Serie A. Ci regali un tuo ricordo di quella giornata?

“Giornata che ricordo sempre con piacere e con tanta emozione. Dopo un annata lunga, con squadre blasonate, ricca di momenti felici ma anche periodi difficili la conclusione è stata perfetta come il lieto fine di un film. Stadio Marassi tutto esaurito, i nostri tifosi e quelli del Genoa gemellati, un’atmosfera incredibile. Al fischio finale è esplosa una festa meravigliosa. Momento che non dimenticherò mai!”.

Il Napoli di Conte è tra le prime della classe dopo il disastro dell’anno scorso, ti aspettavi che potesse subito essere competitivo per le alte sfere della classifica?

“Pensavo che il processo di crescita sarebbe stato più lento dopo la delusione dello scorso anno e la caduta di Verona, invece la crescita è stata esponenziale, ma non avevo dubbi sulla qualità della rosa e soprattutto sulle capacità di Conte. Vero colpo di mercato”.

Il Genoa con Vieira ha cambiato marcia e non ha ancora perso, che gara ti aspetti?

“Vieira ha impattato decisamente bene con il nostro campionato. Sarà una partita aperta e combattuta ma il Napoli la può fare sua”.

Raspadori sta trovando poco spazio, come Conte può provare a valorizzarlo?

“Raspadori in maniera legittima ha paventato la voglia di avere più spazio tuttavia ritengo che gli equilibri e le gerarchie di Conte siano ben definite”.