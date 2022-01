L’ex Scarlato: “Se il Napoli batte l’Inter può ambire allo Scudetto. Su Insigne…”

"Le ultime ottime prestazioni con Milan e Juve arrivate in emergenza permettono al Napoli di guardare al futuro in modo differente. Ora ci sono Salernitana, Venezia e poi Inter: se gli azzurri facessero risultato nello scontro diretto, potrebbero ambire allo scudetto". Ci crede il primo capitano del Napoli di De Laurentiis, Gennaro Scarlato, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

L'attuale allenatore della primavera del Benevento ha commentato anche l'addio dell'attuale capitano, Lorenzo Insigne, che giocherà a Toronto dal prossimo luglio. "Impossibile cambiare idea rispetto all'offerta della società canadese. È stata anche una scelta di vita familiare - ha osservato Scarlato - anche perché si è sentito trascurato dalla società, la quale gli ha offerto meno di ciò che guadagnava".